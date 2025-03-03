Arda Turan ile Selçuk İnan karşı karşıya geldi: Düelloda kazanan Gaziantep FK!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 18:17

Güncelleme: 03.03.2025 - 18:17

Süper Lig'de 26. hafta maçında Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Gaziantep FK oldu.

Gaziantep FK maçın 52. dakikasında Emmanuel Boateng'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Eyüpspor, 65'te Tayfur Bingöl ile durumu 1-1 yaptı. Ancak Gaziantep FK'de Emmanuel Boateng, 78. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı gol ile kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi.

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

Maçın 90+4. dakikasında fileleri havalandıran David Okereke, Gaziantep FK'nin maçı 3-1 kazandığını ilan etti.

Eyüpspor'un sol beki Caner Erkin, 90+9. dakikada kırmızı karta oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 32'ye yükseltti. Son dört haftada sadece 1 puan alabilen ve kötü gidişe engel olamayan Eyüpspor 40 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta programında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Konyaspor'u ağırlayacak.