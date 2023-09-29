Arda Turan röportajı olay oldu! Candaş Tolga Işık istifa etti

Yayınlanma: 29.09.2023 - 15:52

Güncelleme: 29.09.2023 - 15:53

Sports Digitale isimli sosyal medya platformunda program yapmaya başlayan Candaş Tolga Işık henüz program yayımlanmadan istifa etti.

Candaş Tolga Işık kanala trafnsfer olmasının ardından Arda Turan ile özel bir röportaj yaptı. Işık'ın sosyal medya hesabından programın fragmanını paylaşmasının ardından ortalık karıştı.

Galatasaray taraftarının Sport Digitale kanalını izlemeyeceğini iddia eden Hüseyin Kıyıcı'ya, kanalın kurucu ortağı Doğan Dirim'den olay bir cevap geldi. Doğan Dirim paylaşımın altına " Planımız haftaya Ali Sami Yen'i almak" yorumunu yaptı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK İSTİFA ETTİ

Galatasaray taraftarının tepkisini çeken yorumun ardından Candaş Tolga Işık programdan ayrılıdğını duyurdu. Candaş Tolga Işık, X adresinden yaptığı açıklamada, "Sports Digitale kanalıyla henüz başlamayan iş arkadaşlığımızı bugün itibarıyla bitirmiş bulunuyorum. Yaptığım röportajı da yayınlamamalarını rica ettim. Umarım saygı gösterirler. Birlikte çalıştığım tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN'DAN DESTEK

Arda Turan ise olayın ardından, "Candaş Tolga Işık, hem dostluğuna hem gazeteciliğine sonsuz güvendiğim bir abimdir. Onun olduğu her işte koşulsuz yer alırım. Ama bu ülkede kimsenin, unvanı ne olursa olsun, Türk sporunun ve Galatasaray’ın sembol ismi Ali Sami Yen’in adını alaycı bir şekilde diline dolamasına izin vermem. Kanalla ilişiğini kestiğini açıklayan Candaş abiye bu hassas ve örnek tavrı için çok teşekkür ederim. Röportajın kaydı sırasında emek veren tüm arkadaşlar haklarını helal etsinler. Bu ülkenin değerlerine saygı bizim şaşmaz pusulamızdır "dedi.

KANALDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası Sports Digitale, Doğan Dirim ile yollarını ayırdığını açıkladı.