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Arda Turan transferinde anlaşma tamam: Alacağı ücret belli oldu!

Arda Turan transferinde anlaşma tamam: Alacağı ücret belli oldu!

20.05.2025 23:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Arda Turan transferinde anlaşma tamam: Alacağı ücret belli oldu!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı ve alacağı ücretin belli olduğu iddia edildi.

Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkardıktan sonra takımının performansıyla beğenileri kazanan Arda Turan yeni takımını buldu. 

HT Spor'un haberine göre; Arda Turan, bir süredir adının anıldığı Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Ukrayna ekibi Arda Turan'a yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

Veda gibi açıklamalar yapan Arda Turan, Fenerbahçe maçı sonrası; "Bizim için hedeflerimiz tamamlandı, ligde kaldık. Ligin üst sıralarında kalmayı olabilirse Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorduk. Açıkçası zihnimde ve kalbimde hep bu hedef vardı ama erken olduğunu düşünüyordum kulübümüz için. Belki de bizim için hayırlısı budur. Biz sadece genel olarak başarı ve başarısızlığı değil, bu sezon boyunca yaşadığımız yolculuğa bakıyoruz. Eyüpspor için muhteşem bir yolculuk ve büyük bir tecrübeydi" ifadelerini kullanmıştı. 

Eyüpspor'un ise Albert Riera, Andrea Pirlo ve Fabio Cannavaro'yu teknik direktör adayları arasında değerlendirdiği öne sürülüyor. 

İlgili Konular: #arda turan #Shakhtar Donetsk

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