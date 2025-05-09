Transferde sona doğru... Arda Turan yeni takımına imzayı atıyor!
Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'in Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'la ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Arda Turan takımdan ayrılabilir.
HT Spor'da yer alan habere göre Arda Turan, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Anlaşmanın tamamlanması halinde gelecek sezondan itibaren genç teknik direktör Shakhtar Donetsk'i çalıştıracak.
Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 2023 yılından bu yana İstanbul ekibinde görev yapıyor.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ilk sezonunda Süper Lig'e çıkamadı. Ertesi yıl ligi lider tamamlayan İstanbul temsilcisi Süper Lig'e yükseldi.
Eyüpspor'un başında 81 maça çıkan Turan, bu karşılaşmalarda 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 yenilgi elde etti.
Etiketler: #arda turan #Shakhtar Donetsk #eyüpspor
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