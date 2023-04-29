Arda Turan yine galibiyetle tanışamadı!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 18:17

Güncelleme: 29.04.2023 - 18:17

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor Eyüpspor'u konuk etti.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynana mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Yeni hocası Arda Turan ile birlikte 3. maçında da galibiyet göremeyen Eyüpspor, 59 puanla 3. sıraya yerleşti. Puanını 38'e yükselten Tuzlaspor ise 12. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Eyüpspor, Boluspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.