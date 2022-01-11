Arda Turan'dan Fatih Terim'e veda

11 Ocak 2022 Salı, 09:16

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim, 3 yıllık planla yola çıktıkları tecrübeli hoca Fatih Terim ile yolları ayırdı.

Galatasaray'ın Fatih Terim ile yollarını ayırmasından sonra Sarı-kırmızlı takımın kaptanı Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik adama veda etti.

Turan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Canım Hocam,

Ne yazacağımı bilemiyorum çünkü bize ayrılık yok. Biliyorum ki, Fatih Terim hayatınızda ise her zaman daha özelsinizdir, daha mutlusunuzdur.

Siz bana en zor zamanlarımda, beni hiç yargılamadan sarıldınız, bana uzanan el oldunuz, evladınızı kucaklar gibi sarıldınız, beni hatalarımla kabul ettiniz, hep ayağa kaldırdınız.

Hayatıma ilk dokunduğunuz 1999 yılından bu yana sizinle yaşadığım her an, her hatıra benim için unutulmaz. Siz bana iyi futbolculuk kadar insanlığı, babalığı, dostluğu, arkadaşlığı, liderliği de öğrettiniz.

Galatasaray’ın altyapısı, geleceği, sorunları, mutluluğuydu her günkü konuşmalarımız, hayallerimizdi neredeyse tüm sohbetlerimizin ana konusu. Her zaman dediğiniz gibi; önce Allah’a, sonra da Galatasaray’a borçluyuz her şeyimizi, hayatımızı, hayallerimizi…

Galatasaray, bizim hayatımızda hep kazanmaktan daha öte anlam ifade etti…

Hocam,

Sizin gölgeniz bize yeter.

Merak etmeyin; bizim görmediğimiz, bakmayı aklımızdan geçirmediğimiz Florya’daki çiçeklere, ağaçlara, duvarlara, banklara, altyapıdaki soyunma odalarına, çocuklarımızın mutfağına, uyuyacaklara yataklara Fatih Terim’in Galatasaraylılığı gibi sahip çıkacağız.

Bize hiç unutturmadığınız gibi, biz Galatasaraylıyız, kulübümüze, değerlerimize daima çalışacağız, öğütlerinizi asla aklımızdan çıkarmayacağız, hep hatırlayacağız.

Galatasaray’a adadığınız koca bir ömür için çok teşekkür ederim, hocam.

Sizin evladınız olmaktan hep gurur duyacağım.

Sizi çok seviyorum."

BUGÜN FLORYA’DA

Ayrılık sonrası Terim önce Florya’ya sonra da evine geçti. Fatih Terim’in ekibindeki isimler ve bazı futbolcular, tecrübeli hocayı ziyaret etti. Terim, bugün ekibiyle birlikte Florya’ya giderek futbolcularla ve çalışanlarla vedalaşacak. Sarı-Kırmızılı kulüpte, antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş, Futbol Akademisi’nin başındaki Ali Yavaş ile Florya’da Terim’le birlikte çalışan ekibiyle de yolların ayrıldığı öğrenildi.