Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor yarı finalde!
Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçta Eyüpspor, rakibini 120+1'de Alpaslan Öztürk'ün attığı golle 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig 1. tur play-off karşılaşmasında Taner Taşkın'ın takımı Sakaryaspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Eyüpspor, uzatmalara giden maçı Alpaslan Öztürk'ün 120+1'de attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, play-off'ta yarı finale yükseldi.
Eyüpspor, yarı finalde Bodrumspor ile karşılaşacak. Eyüpspor, yarı finaldeki ilk maçta 31 Mayıs Çarşamba günü Bodrumspor'u konuk edecek. Ardından 4 Haziran Pazar günü rakibine konuk olacak.
İki takım arasında kazanan ekip, finale yükselecek ve 8 Haziran'daki finalde Pendikspor ile karşılaşacak.
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