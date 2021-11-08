Arif Kızılyalın, Özil ve Dilmen'in Erdoğan ziyaretinin perde arkasını açıkladı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 18:42

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.

www.cumhuriyet.com.tr'den Arif Kızılyalın; Mesut Özil,Rıdvan Dilmen ve Recep Tayyip Erdoğan buluşmasının detaylarını aktardı. Kızılyalın ayrıca Gaziantep-Kasımpaşa maçına damga vuran olay ve sonrasında aldığı kararla hakemliği bırakan Halis Özkahya'nın da bu kararının arka planını açıkladı.

Arif Kızılyalın'ın Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:



