Arjantin - Hırvatistan maçı Daniele Orsato'nun

FIFA 2022 Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak olan Arjantin-Hırvatistan maçında Daniele Orsato düdük çalacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 21:55
Arjantin - Hırvatistan maçı Daniele Orsato'nun
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 13 Aralık Salı günü oynanacak mücadelede Daniele Orsato düdük çalacak.

Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla olacak.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, Fas-Fransa maçının galibiyle finalde karşılaşacak.


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