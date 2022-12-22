Arjantin Lionel Messili para basmayı tartışıyor
Arjantin basını, Lionel Messi'yi ülkenin para birimi Peso'lara basma fikrinin yetkililerce tartışıldığını gündeme getirdi.
Dünya Kupası zaferini doyasıya yaşayan Arjantin'de Lionel Messi'nin yeni basılacak paralarda yer verilmesi gündeme geldi.
Sporx'te yer alan habere göre, ilk olarak El Financiero'nun şaka amaçlı olarak önerdiği Messili paraların viral olarak gerçeğe dönüşebileceği ifade edildi. Messi'nin yer aldığı yeni 1000 Peso'larda Arjantin'in ilk Dünya Kupası'nı kazandığı 1978 yılından görselin yanı sıra eski Arjantin first ladysi Eva Peron'un ölümünün 50. yıldönümünü temsil eden resmin yerleştirilebileceği belirtildi.
Arjantin basını ayrıca Messi görselli yeni paraların gerçeğe dönüşme fikrinin Dünya Kupası'ndan önce de Arjantin Merkez Bankası tarafından tartışıldığı da iddialar arasında yer aldı.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- Sedat Peker'den video yanıtı
- 'Erdoğan’ın seçim gündemidir'
- Yeni asgari ücret çıkışı: O rakam sorulunca...
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- Ongun'dan yandaş gazeteci yanıt
- Erdoğan'ın 'Oğluna sahip çık' sözlerine sert yanıt!
- Arınç'tan HDP açıklaması: 'Gözünüz aydın'
- Pelin Karahan'dan sert tepki: Ekranda bu yüzden yokmuş