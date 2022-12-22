Arjantin Lionel Messili para basmayı tartışıyor

Arjantin basını, Lionel Messi'yi ülkenin para birimi Peso'lara basma fikrinin yetkililerce tartışıldığını gündeme getirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 07:43
Arjantin Lionel Messili para basmayı tartışıyor
Abone Ol google-news

Dünya Kupası zaferini doyasıya yaşayan Arjantin'de Lionel Messi'nin yeni basılacak paralarda yer verilmesi gündeme geldi.

Sporx'te yer alan habere göre, ilk olarak El Financiero'nun şaka amaçlı olarak önerdiği Messili paraların viral olarak gerçeğe dönüşebileceği ifade edildi. Messi'nin yer aldığı yeni 1000 Peso'larda Arjantin'in ilk Dünya Kupası'nı kazandığı 1978 yılından görselin yanı sıra eski Arjantin first ladysi Eva Peron'un ölümünün 50. yıldönümünü temsil eden resmin yerleştirilebileceği belirtildi.

Arjantin basını ayrıca Messi görselli yeni paraların gerçeğe dönüşme fikrinin Dünya Kupası'ndan önce de Arjantin Merkez Bankası tarafından tartışıldığı da iddialar arasında yer aldı.


lionel messi Arjantin Arjantin Merkez Bankası para 2022 Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası 2022 Katar Dünya Kupası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler