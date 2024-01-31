Arjantin'de MotoGP'ye ekonomik kriz engeli
MotoGP'nin Arjantin'de gerçekleştirilecek olan ayağı, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle iptal edildi.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin Arjantin'deki ayağı, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle iptal edildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, "Arjantin'deki mevcut koşullar nedeniyle, etkinliğin organizatörü, Grand Prix'nin 2024 yılında MotoGP standartlarında gerçekleşmesi için gerekli hizmetleri şu anda garanti edemediğini bildirdi. Termas de Rio Hondo etabının 2025'te yapılmasını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu iptalin ardından 2024 takviminde bir değişikliğe gidilmeyeceği ve planlamaya yeni bir ekleme yapılmayacağı belirtildi.
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