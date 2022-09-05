Arjantinli golcü geliyor, milli stoper için görüşmeler sürüyor
Galatasaray, Paris Saint Germain’in forveti Mauro Icardi’nin transferini tamamladı.
Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki golcüyü 1 yıllığına kiraladı. Icardi’nin yarı gece İstanbul’da olması planlandı. Eşinin özel işleri için Miami’de bulunan yıldız oyuncu, önce Paris’e oradadan da özel uçakla İstanbul’a gelecek. Galatasaray, bu transfer için Fransız kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Arjantinli forvetin 8 milyon Avro’luk yıllık ücretinin 3.5 milyon Avro’sunu Sarı-Kırmızılılar, kalan kısmını PSG verecek.
LEİCESTER’LE TEMASTA
Yerli stoper takviyesi yapacak Galatasaray, Kaan Ayhan’dan sonra Çağlar Söyüncü ile de temas halinde. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için kulübü Leicester City ile görüşüyor. Milli stoper, İngiliz ekibiyle henüz sözleşme uzatmadı ve maç kadrosuna alınmıyor. Galatasaray yönetimi, bugün ve yarın Çağlar konusunda yoğun mesai harcayacak. Cim-Bom bir yandan da Kaan Ayhan için Sassuolo kulübünün istediği 5 milyon Avro bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor.
GAZİANTEP’İ AĞIRLIYOR
Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında bugün Gaziantep FK’yi konuk edecek. Saat 21.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı-Kırmızılılarda Midtsjö forma giyemeyecek.
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