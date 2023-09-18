Armand Duplantis ile Gudaf Tsegay Elmas Lig'de dünya rekoru kırdı
ABD'nin Oregon eyaletindeki Eugene kentinde düzenlenen Elmas Lig'in son organizasyonunda İsveçli Armand Duplantis ile Etiyopyalı Gudaf Tsegay dünya rekoru kırdı.
Elmas Lig'e katılan İsveçli Armand Duplantis ile Etiyopyalı Gudaf Tsegay, dünya rekoru kırarak tarihe geçti.
ABD'nin Oregon eyaletindeki Eugene kentinde düzenlenen 2023 sezonunun son Elmas Lig organizasyonuna, Duplantis ile Tsegay damga vurdu.
İKİ DÜNYA REKORU KIRILDI
Erkekler sırıkla atlamada elde ettiği derecelerle adından sıklıkla söz ettiren 23 yaşındaki Duplantis, ilk denemesinde 6,23 metrelik derecesiyle kendine ait 6,22 metrelik dünya rekorunu geliştirdi.
Armand Duplantis
Duplantis, böylece son 4 yıl içinde 7. kez dünya rekoru kırdı.
Kadınlar 5 bin metrede mücadele eden 26 yaşındaki Tsegay ise 14.00.21'lik süresiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Önceki rekor, 14.05.20'lik derecesiyle Kenyalı Faith Kipyegon'a aitti.
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