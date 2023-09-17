Milli futbolcu Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de milli futbolcu Cengiz Ünder sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 17:26
Milli futbolcu Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye kötü haber
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Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık şoku yaşadı.

MAÇI YARIDA BIRAKTI

Sarı-lacivertli takımda Cengiz Ünder, 3. dakikada orta alanda kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerin kontrolünün ardından kenara işaret yapıldı.

Arka adalesinden sakatlanan milli oyuncu oyuna devam edemedi ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.


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