Portekiz kampını tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı. Forvete Jhon Duran, sol beke Archie Brown, kaleye de Tarık Çetin'i transfer eden sarı lacivertlilerde Arman Lauriente ile anlaşıldığı iddia edildi. Peki, Armand Lauriente kimdir? Fenerbahçe'yle anlaşan Armand Lauriente kaç yaşında, nereli? Armand Lauriente hangi takımlarda oynadı?

ARMAND LAURIENTE KİMDİR?

Armand Gaëtan Laurienté, 4 Aralık 1998 yılında Fransa'da dünyaya geldi. İtalyan Serie A takımlarından Sassuolo'da forvet veya sol kanat oyuncusu olarak forma giyen Fransız profesyonel futbolcudur.

ARMAND LAURIENTE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

23 Temmuz 2018 tarihinde Laurienté, Rennes ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve hemen ardından Ligue 2 ekibi Orléans’a kiralandı. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına 27 Temmuz 2018’de, Lens’e karşı oynanan ve 2-0 kaybedilen lig maçında çıktı. Laurienté, bir sonraki sezon FC Lorient’e kiralandı. Ocak 2019'da Rennes'e geri döndü. Ardından yeniden FC Lorient’e kiralanan Laurienté, bu kulübe daha sonra bonservisiyle katıldı. 31 Ağustos 2022 tarihinde Laurienté, İtalya’nın Sassuolo kulübüne transfer oldu.