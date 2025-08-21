Arne Slot duyurdu: Liverpool'a yeni transferinden kötü haber!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 18:15:00
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu Jeremie Frimpong'un sakatlandığı açıklandı.

Liverpool'un yeni transferlerinden Jeremie Frimpong, hamstring sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Teknik direktör Arne Slot, yaptığı açıklamada Hollandalı sağ bekin milli ara sonuna kadar takıma dönemeyeceğini duyurdu.

2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bayer Leverkusen'den 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki Frimpong, Liverpool formasıyla yalnızca 2 maça çıkabildi ve 1 asistlik katkı sağladı.

Arne Slot, oyuncunun sağlık durumu hakkında, "Tedavi süreci başladı. Milli ara sonrası takıma katılmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Frimpong'un yokluğu, Liverpool'un savunma rotasyonunu etkilerken, genç yıldızın dönüş tarihi teknik heyet ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

