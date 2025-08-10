Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.08.2025 19:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Crystal Palace, Community Shield'da Liverpool'a sezonun ilk şokunu yaşattı!

Crystal Palace, Community Shield finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Liverpool'u penaltılarda mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

İngiltere'de geçen sezonun Premier Lig şampiyonu Liverpool ile FA Cup'ı müzesine götüren Crystal Palace, Community Shield finalinde karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan final müsabakasında Liverpool ve Crystal Palace, maçın normal süreside 2-2 berabere kaldı. Uzatma devreleri oynanmadan penaltılara gidilen maçta Crystal Palace, Community Shield'ın sahibi oldu.

Maç hızlı başladı ve Liverpool'un yeni transferi Hugo Ekitike, bir diğer yeni transfer Florian Wirtz'in asistinde 4. Dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Crystal Palace 17. Dakikada Fransız santrfor Jean-Philippe Mateta'nın penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

Image

CRYSTAL PALACE'TAN GERİ DÖNÜŞ

Liverpool'un yeni transferleri maça damga vurdu. Kırmızılar, rakibinin golünden sadece dört dakika sonra 21. Dakikada Jeremie Frimpong ile tekrar öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Liverpool soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Crystal Palace, geç de olsa golü buldu ve 77. Dakikada Ismaila Sarr ile skoru eşitledi.

Maçın normal süresinde başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2 bitti.

Community Shield formatı gereği 15'er dakikalık uzatma devreleri oynanmadı ve doğrudan  penaltılara gidildi.

Penaltılarda Liverpool'u 3-2 mağlup eden Crystal Palace kupayı müzesine götürdü.

İlgili Konular: #liverpool #crystal palace #FA Community Shield

