Arsenal Atletico Madrid'i 14 dakikada devirdi!

22.10.2025 10:07:00
Cumhuriyet Spor
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. 

Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

LONDRA'DA İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısı adeta gol yağmuruna sahne oldu.

56 dakika gol sesi çıkmayan mücadelede Arsenal, 57'de Gabriel Magalhaes, 64'te Gabriel Martinelli, 67. ve 70'inci dakikalarda Viktor Gyökeres ile bulduğu gollerle rakibini dağıttı.

Viktor Gyökeres, Arsenal adına önceki 9 maçında sadece 1 gol bulabilmişti. 

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 9 yaparak bu haftayı da namağlup kapattı. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray'ın rakiplerinden Atletico Madrid, 21 Ocak günü Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılara konuk olacak.  

Arsenal ise bir sonraki maçta deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

