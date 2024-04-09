Arsenal - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 09:21
Arsenal - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı başlıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında sahasında Porto'yu 1-0 mağlup etmişti.

Bayern Münih ise sahasında Lazio'yu 3-0 mağlup etmişti.


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