Arsenal - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı başlıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında sahasında Porto'yu 1-0 mağlup etmişti.
Bayern Münih ise sahasında Lazio'yu 3-0 mağlup etmişti.
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