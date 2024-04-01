Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard'dan şampiyonluk sözleri: 'Henüz sezon bitmedi'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard, Manchester City ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:32
Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard'dan şampiyonluk sözleri: 'Henüz sezon bitmedi'
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Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard, Manchester City ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Martin Odegaard yaptığı açıklamada, "Planladığımızdan daha fazla savunma yaptık. Uzun süre savunma yaparsanız topu ayağınızda tutmak ve rakibi zorlayacak ataklar bulmak zorlaşır. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. 1 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Şampiyonluk için ise Norveçli oyuncu, "Önümüzde gidilecek uzun bir yol var. Sezon bitmedi henüz, her şey olabilir" ifadelerini kullandı.


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