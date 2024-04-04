Arsenal ilk yarıdan fişi çekti
Premier Lig 31. hafta maçında Arsenal, evinde ağırladığı Luton Town'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 31. hafta maçında Arsenal ile Luton Town karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Arsenal 2-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Odegaard ile 44. dakikada Hashioka (K.K) kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 68 yaptı. Luton Town ise 22 puanda kalarak ateş hattından kurtulamadı.
Ligin bir sonraki maçında Arsenal, Brighton deplasmanına gidecek. Luton Town, evinde Bournemouth'u ağırlayacak.
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