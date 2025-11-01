Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arsenal, Burnley deplasmanında zorlanmadı!

1.11.2025 22:19:00
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, Burnley deplasmanında kazanarak yoluna devam etti.

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta maçında lider Arsenal, Burnley deplasmanına konuk oldu. Arsenal maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Viktor Gyökeres ve 35. dakikada Declan Rice kaydetti.

Deplasmanda bu sezon ilk 5 golünü kornerden atan Arsenal, Declan Rice akan oyunda attığı gol sonrası bu seriyi noktaladı.

Bu galibiyetin ardından Arsenal 25 puanla liderliğini sürdürdü. Burnley 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Sunderland'a konuk olacak. Burnley, West Ham'a konuk olacak.

İlgili Konular: #Arsenal #İngiltere Premier Lig #Burnley