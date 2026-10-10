Arsenal, Leeds United'ı geriden gelerek mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal, Leeds United'ı konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk yarısı golsüz geçen maçta Leeds, 55. dakikada James Justin ile öne geçti. Golün şokunu atlatan ve ataklarını sıklaştıran Topçular, Riccardo Calafiori ile skoru dengeledi.
70. dakikada Bruno Guimares'in golü Arsenal'ın geri dönüşünü tamamladı.
Londra ekibi bu sonuçla puanını 15'e çıkardı. Leeds ise 9 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Mikel Arteta'nın ekibi, Nottingham Forest'a konuk olacak. Leeds United ise sahasında Manchester United'ı ağırlyacak.