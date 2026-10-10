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Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Cristiano Ronaldo'ya şok: Kadro dışı bırakıldı

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Cristiano Ronaldo'ya şok: Kadro dışı bırakıldı

10.10.2026 17:11:00
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Cumhuriyet Spor
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Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Cristiano Ronaldo'ya şok: Kadro dışı bırakıldı

Portekiz Futbol Federasyonu, Norveç maçının ardından milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo'yu geçici olarak kadro dışı bıraktı. Ayrıca Ronaldo hakkında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçını hepsini kazanarak 12 puan toplayan Portekiz'de Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan krizde yeni bir gelişme yaşandı.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ve yıldız futbolcunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını belirtildi.

Federasyonun açıklamasında, "7 Ekim 2026'da bildirilen olayların disiplin cezasıyla ilgili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Soruşturmaya ‘acil’ statüsü verilmiş ve oyuncunun geçici olarak men cezasına çarptırılması kararlaştırılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'le oynadığı maça Cristiano Ronaldo yedekler arasında başlamıştı. Ronaldo, ikinci yarıda ısınmaya çıksa da Jorge Jesus tarafından oyuna alınmamıştı. Ronaldo bu karara tepki göstermiş ve Norveç karşılaşmasının ardından takımdan ayrılmıştı.

JORGE JESUS NE DEDİ?

Jorge Jesus, olayla ilgili açıklamasında şunları söylemişti:

"Onun kalmasını istiyorum. Bunun bir sonu olduğunu, sonsuza dek sürmeyeceğini biliyor. Ama milli takım kariyerini nasıl isterse öyle bitirmesini isterim. Kararı o verecek. Bunu konuştuk. İlk milli takım davetinde ona 'Sana ihtiyacım var. Oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var.' demiştim. Şimdi de aynı şey geçerli. Benim için ilk başta bu asla bir sorun değildi. Bir antrenör olarak normal kabul ettiğim bir şeydi. Bana göre Cris, Al Nassr'da oynarsa ve milli takıma dönmek isterse bir sonraki kadroya çağrılacak."

RONALDO'NUN AÇIKLAMASI

UEFA Uluslar Ligi maçları devam ederken kamptan ayrıldığı için takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dileyen Ronaldo, milli takımı bıraktığını duyuran bir açıklama yapmayı planladığını ancak Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca tarafından bu kararından vazgeçirildiğini paylaştı.

Milli takım kampından aniden ayrılmasının ardından verilecek her türlü cezayı kabul edeceğini belirten Ronaldo, "Federasyon eylemlerimin sonuçlarını değerlendirmeli ve beni bunlardan dolayı cezalandırmalı. Cezanın indirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Zaten özür diledim, ancak eylemlerin sonuçları olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Forma giymediği Danimarka ve Norveç maçlarının ardından milli takım kampından ayrılan 41 yaşındaki futbolcu sosyal medyan hesabından yaptığı 1740 kelimelik açıklamasında teknik direktör Jorge Jesus'u sözünü tutmamakla suçlamıştı.

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