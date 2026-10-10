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İspanya La Liga'da ilginç anlar: Yönetime protesto maçı tatil ettirdi

İspanya La Liga'da ilginç anlar: Yönetime protesto maçı tatil ettirdi

10.10.2026 17:37:00
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Cumhuriyet Spor
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İspanya La Liga'da ilginç anlar: Yönetime protesto maçı tatil ettirdi

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Rayo Vallecano taraftarları, başkan Martin Presa ve yönetime yönelik protestoları nedeniyle Athletic Bilbao maçı hakem kararıyla tatil edildi.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao, Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Rayo Vallecano taraftarlarının kulüp başkanı Martin Presa ve yönetimine yönelik protestoları, karşılaşmanın tatil edilmesine neden oldu.

Mücadelenin hakemi Jose Sanchez, tribünlerden yükselen tepkilerin sürmesi üzerine iki takımın futbolcularını soyunma odasına gönderdi.

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SAHAYA KAĞIT UÇAK ATILDI

Sahaya kağıt uçaklar ve küçük toplar atılması nedeniyle stadyum görevlileri temizlik çalışması başlattı. Karşılaşmanın 10 dakika içinde yeniden oynanacağı anons edilirken mücadele, 25. dakikada tekrar başladı.

Ancak sahaya yabancı maddelerin atılmaya devam etmesi üzerine hakem Jose Sanchez oyunu yeniden durdurdu. Yetkililerle görüşen Sanchez, futbolcuları ikinci kez soyunma odasına gönderdi.

Rayo Vallecano Kulübü, polis teşkilatının tavsiyesi doğrultusunda hakemin kararıyla karşılaşmanın kesin olarak tatil edildiğini duyurdu.

İlgili Konular: #la liga #Rayo Vallecano #Athletic Bilbao

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