Arsenal - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında sahasında Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ARSENAL - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Arsenal, turnuvadaki son maçında sahasında karşılaştığı Sevilla'yı 2-0 mağlup etmişti.
Lens ise deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'e 1-0 mağlup olmuştu.
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