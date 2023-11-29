Arsenal - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında sahasında Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:33
Arsenal - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ARSENAL - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Arsenal, turnuvadaki son maçında sahasında karşılaştığı Sevilla'yı 2-0 mağlup etmişti.

Lens ise deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'e 1-0 mağlup olmuştu. 


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