Arsenal, puan farkını açıyor!
Arsenal, Leicester deplasmanında Martinelli'nin golüyle kazandı ve en yakın takipçisi Manchester City ile puan farkını 5'e çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. King Power Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada Martinelli kaydetti.
3 maçlık galibiyet alamadığı sürecin ardından son 2 maçını kazanan Arsenal, puanını 57'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Manchester City ile puan farkını 5'e çıkardı. Leicester ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 24 puanda kaldı.
Arsenal, gelecek hafta Everton'ı ağırlayacak. Leicester ise Southampton deplasmanına gidecek.
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