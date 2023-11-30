Arsenal sahasında gol oldu yağdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal, sahasında Lens'i 6-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 07:46
Arsenal sahasında gol oldu yağdı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal ile Lens karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı. 

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kai Havertz, 21. dakikada Gabriel Jesus, 23. dakikada Bukayo Saka, 27. dakikada Gabriel Martinelli, 45+1'de Martin Odegaard ve 86. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 12'ye çıkararak grubu lider bitirmeyi garantiledi. Lens ise 5 puanda kaldı. 

Grubun son maçında Arsenal, PSV Eindhoven deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.


Arsenal Lens uefa şampiyonlar ligi

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