Arsenal sahasında gol oldu yağdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal, sahasında Lens'i 6-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal ile Lens karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kai Havertz, 21. dakikada Gabriel Jesus, 23. dakikada Bukayo Saka, 27. dakikada Gabriel Martinelli, 45+1'de Martin Odegaard ve 86. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 12'ye çıkararak grubu lider bitirmeyi garantiledi. Lens ise 5 puanda kaldı.
Grubun son maçında Arsenal, PSV Eindhoven deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Görür o ili işaret etti: '7.4’lük deprem bekliyoruz'
- Canlı yayında tansiyon yükseldi!
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- O görüntülere ulaşıldı
- Galatasaray'dan harika geri dönüş...
- Fenomen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama
- İSKİ açıkladı: Baraj doluluk oranı nedir?
- ‘Oğlunun gemileri İsrail limanında’
- Sultanahmet'te tarihi bina çöktü
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeniden İstanbul' yanıtı!