Arsenal, sahasında tek golle kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, sahaında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti.

Arsenal, sahasında tek golle kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:09

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arsenal, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçı Arsenal 1-0 kazandı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dmytro Riznyk kendi kalesine attı.

Arsenal'de Leandro Trossard, 77'de bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 7 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk, 1 puanda kaldı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Inter deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, Young Boys ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Arsenal #uefa şampiyonlar ligi #Shaktar Donetsk
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