Arsenal, sahasında tek golle kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, sahaında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arsenal, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçı Arsenal 1-0 kazandı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dmytro Riznyk kendi kalesine attı.
Arsenal'de Leandro Trossard, 77'de bir penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 7 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk, 1 puanda kaldı.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Inter deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Arsenal #uefa şampiyonlar ligi #Shaktar Donetsk
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