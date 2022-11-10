Arsenal ve Tottenham kupadan elendi!
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Arsenal ve Tottenham, turnuvaya veda etti.
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Arsenal ve Tottenham, sürpriz şekilde turnuvadan elendi.
Nottingham Forest'a konuk olan Tottenham, ikinci yarıda Lodi ve Lingard'ın golleriyle turnuvadan elenirken Arsenal ise Brighton'ı konuk ettiği maçı Welbeck, Mitoma ve Lamptey'in golleriyle mağlup etti. Arsenal'in NKetiah ile bulduğu tek gol ise yeterli olmadı.
İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) son 16 turunda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar ise şöyle:
Newcastle 1-0 Crystal Palace
Southampton 2-1 Sheffield Wed.
Wolves 1-0 Leeds United
Manchester City 2-0 Chelsea
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