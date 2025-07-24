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Arsenal yeni transferini resmen duyurdu!

Arsenal yeni transferini resmen duyurdu!

24.07.2025 20:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arsenal yeni transferini resmen duyurdu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Valencia'dan 21 yaşındaki stoper Cristhian Mosquera'yı transfer ettiğini açıkladı.

Arsenal, Valencia'dan 21 yaşındaki stoper Cristhian Mosquera'yı kadrosuna kattı. Genç savunmacı, Londra ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal bu transfer için Valencia'ya 15 milyon Euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada performansa bağlı bonus maddeleri de yer alıyor.

Londra'da sağlık kontrolünden geçen Mosquera, sözleşmenin ardından yeni takım arkadaşlarıyla birlikte kulübün Singapur kampına katıldı.

Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Kolombiya asıllı futbolcu, "Bu transferin arkasında çok büyük bir emek var. Tarihi ve büyük bir kulübe katılmak benim için kaçırılmayacak bir fırsattı. Buraya ailemle geldiğimde bu kulübün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha hissettim" dedi.

Valencia ise yaptığı açıklamada, Mosquera'nın sadece Arsenal'e gitmek istediğini ve bu nedenle yeni sözleşme tekliflerini reddettiğini duyurdu.

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