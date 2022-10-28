Arsenal'in eski yıldızı Pablo Mari'ye saldırı! Ağır yaralandı..
Arsenal'in eski defans oyuncusu Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.
İngiliz futbol takımı Arsenal'in eski defans oyuncusu Pablo Mari uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.
Express'te yer alan habere göre, Milano kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı.
Aralarında Arsenal'den kiralık olarak Serie A kulübü Monza'da stoper olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcu Mari'nin de bulunduğu 3 kişinin durumunun "ciddi" olduğu belirtildi.
İddiaya göre saldırı, Milano'nun dışındaki bir süpermarkette yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti.
Saldırganın süpermarket rafından aldığı bıçakla "rastgele" müşterileri yaraladığı aktarıldı.
29 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu kariyerine Mallorca'da başladı.
2020'de Arsenal formasını giyen oyuncu 12 maça katıldıktan sonra ağustosta Monza'ya kiralandı.
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