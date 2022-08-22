Artem Dzyuba, doğum gününde ilk golünü attı

Adana Demirspor’un yeni transferi Artem Dzyuba, ilk golünü doğum gününde Fenerbahçe’ye attı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:52
Artem Dzyuba, doğum gününde ilk golünü attı
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Adana Demirspor, en son Zenit forması giyen ve yaz transfer döneminde ismi Süper Lig’den birçok takım ile anılan Rus golcü Artem Dzyuba’yı kadrosuna kattı.

Bugün doğum günü olan ve 35. yaş gününü kutlayan Artem Dzyuba, mavi-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı gol attı.

Dzyuba, maçın 66. dakikasında takımının ikinci golünü attı.


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