Artem Dzyuba, doğum gününde ilk golünü attı
Adana Demirspor’un yeni transferi Artem Dzyuba, ilk golünü doğum gününde Fenerbahçe’ye attı.
Adana Demirspor, en son Zenit forması giyen ve yaz transfer döneminde ismi Süper Lig’den birçok takım ile anılan Rus golcü Artem Dzyuba’yı kadrosuna kattı.
Bugün doğum günü olan ve 35. yaş gününü kutlayan Artem Dzyuba, mavi-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı gol attı.
Dzyuba, maçın 66. dakikasında takımının ikinci golünü attı.
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