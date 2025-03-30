Aryna Sabalenka, Miami Açık'ta şampiyon!

Aryna Sabalenka, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Aryna Sabalenka, Miami Açık'ta şampiyon!
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AA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 09:16

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen tek kadınlar finalinde Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ile karşılaştı.

Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Belaruslu tenisçi, organizasyonda şampiyon oldu.


Etiketler: #aryna sabalenka #Miami Açık Tenis Turnuvası #Şampiyon

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