Son şampiyon Aryna Sabalenka Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Avusturalya Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştığı Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen isim oldu.

Son şampiyon Aryna Sabalenka Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!
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AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:08

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında Belaruslu Aryna Sabalenka ile 27 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşılaştı.

SON İKİ YILIN ŞAMPİYONU SABALENKA

Turnuvada son iki yılın şampiyonu Sabalenka, rakibini bir saat 53 dakika süren maçta 6-2, 2-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 yenerek yarı finale kaldı.

Belaruslu raket, üst üste 19. galibiyetini aldığı Avustralya Açık'ta art arda üçüncü kez yarı final bileti elde etti.

Sabalenka, yarı finalde 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa ile eşleşti.


Etiketler: #aryna sabalenka #Avustralya Açık #yarı final

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