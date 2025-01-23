Avustralya Açık'ta ilk finalist Sabalenka!
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Belaruslu Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa karşılaştı.
Turnuvada son iki yılın şampiyonu Sabalenka, rakibini bir saat 26 dakika süren maçta 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kaldı.
Avustralya Açık'ta üst üste 20. galibiyetini alan Belaruslu tenisçi, art arda üçüncü kez final bileti elde etti.
Sabalenka, finalde 19 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
Belaruslu tenisçi, mutlu sona ulaşması halinde 1997, 1998 ve 1999'da zafere uzanan İsviçreli Martina Hingis'ten sonra turnuvada üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk kadın tenisçi olacak.
Etiketler: #Arina Sabalenka #Avustralya Açık #final
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