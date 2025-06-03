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Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi

Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi

3.06.2025 15:19:00
Güncellenme:
AA
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Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi

Belaruslu raket Sabalenka, Çinli Zheng karşısında set vermeden kazanarak adını son dörde yazdırdı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Belaruslu Aryna Sabalenka, Çinli Qinwen Zheng'i 2-0 yenerek yarı finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında dünya 1 numarası Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı Zheng karşılaştı.

Üç kez grand slam şampiyonu Sabalenka, bir saat 57 dakika süren karşılaşmayı 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Sabalenka, yarı finalde Ukraynalı Elina Svitolina (13) ile Polonyalı Iga Swiatek (5) arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.


İlgili Konular: #Fransa Açık #aryna sabalenka

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