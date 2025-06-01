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Iga Swiatek Fransa Açık'ta çeyrek final biletini kaptı!

Iga Swiatek Fransa Açık'ta çeyrek final biletini kaptı!

1.06.2025 18:17:00
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AA
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Iga Swiatek Fransa Açık'ta çeyrek final biletini kaptı!

Polonyalı raket Iga Swıatek, Fransa Açık'ın (Roland Garros) 4. turunda karşılaştığı Kazak tenisçi Yelena Rıbakina'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini alan isim oldu.

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda Iga Swiatek, eski Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında dördüncü tur maçları oynandı.

Beş Grand Slam şampiyonluğu bulunan Polonyalı Swiatek (5 numaralı seribaşı), Kazak tenisçi Yelena Rıbakina'yı 1-6, 6-3 ve 7-5 biten setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

SVITOLINA ÇEYREK FİNAL BİLETİ ALDI

Daha önce Fransa Açık'ta dört kez çeyrek final gören Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, İtalyan rakibi 4 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 4-6, 7-6 ve 6-1 tamamlanan setlerle 2-1 yenerek tur atladı.

Yedi numaralı seri başı Çinli oyuncu Qinwen Zheng ise Rus rakibi Liudmila Samsonova'yı 7-5, 1-6 ve 6-3'luük setlerle eleyerek çeyrek final bileti aldı.

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