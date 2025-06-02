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Alexander Zverev ile Lois Boisson Fransa Açık'ta çeyrek finalde!

Alexander Zverev ile Lois Boisson Fransa Açık'ta çeyrek finalde!

2.06.2025 17:26:00
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AA
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Alexander Zverev ile Lois Boisson Fransa Açık'ta çeyrek finalde!

Alman tenisçi Alexander Zverev ile Fransız raket Lois Boisson, Fransa Açık'ta (Roland Garros) çeyrek final bileti alan isimler oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gününde 4. tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev (3 numaralı seribaşı), ikinci sette 3-0 üstün durumdayken Hollandalı Tallon Griekspoor'un maçtan çekilmesiyle adını son 8 arasına yazdırdı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Zverev, çeyrek finalde Cameron Norrie-Novak Djokovic (6) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turnuvaya özel davetle katılan Lois Boisson ise tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula'yı (3) 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı. Boisson, çeyrek finalde Rus Mirra Andreeva'nın (6) rakibi oldu.

İlgili Konular: #roland garros #Fransa Açık #Alexander Zverev

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