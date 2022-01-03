Ash Barty: Kadınlar tenisindeki çeşitlilik iyiye işaret

03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:21

WTA dünya sıralamasında bir numarada bulunan Ash Barty, her turnuvada farklı şampiyon çıkmasının kadınlar tenisi için iyiye işaret olduğunu söyledi.

Barty, Avustralya Açık öncesi gazetecilere verdiği demeçte, “Sıralamaya bakılmaksızın her yıl farklı rakipler var” diyerek kadınlar tenisindeki çeşitliliğe vurgu yaptı.



Barty, “Kesinlikle 2021 yılı kadınlar için çıkış yılı oldu. Kadınlar gerçekten hızlandı, tutarlı bir sezon oynayabildi. Bu durum da kadınlar tenisi için heyecan verici” diye konuştu.



Kadınlar tenisindeki derinlikten bahseden Avustralyalı raket, herkesle rekabet edebilmek için oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini göstermesi gerektiğini söyledi.



Öte yandan sezon öncesi hazırlık müsabakalarında oynamanın önemini vurgulayan Barty, “Sadece bundan zevk almanız ve ilk birkaç hafta içinde yolunuza devam etmeniz gerekiyor çünkü çoğu zaman en iyi tenisinizi en başta oynuyorsunuz” ifadelerini kullandı.



Reuters’ta yer alan haberde, WTA Turnuvaları’nda ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yeni şampiyonların ortaya çıktığı belirtilirken kadınlar Grand Slam turnuvalarında üst üste farklı isimlerin şampiyon olduğuna dikkat çekildi.

