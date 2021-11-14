WTA Finalleri'nde büyük çekişme
WTA kadınlar sezon sonu turnuvasının dördüncü gününde Badosa ve Sabalenka rüzgarı esti.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin dördüncü gününde İspanyol Paula Badosa, Yunan Maria Sakkari'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar para ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan Chichen-Itza Grubu maçlarıyla devam edildi.
Teklerde 4 numaralı seribaşı Sakkari ile 7 numaralı seribaşı Badosa korta çıktı. Badosa, bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ta yarı finale kalan Sakkari'yi 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikide iki yaptı ve son grup maçları öncesi yarı finali garantiledi.
Grubun diğer karşılaşmasında ise 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek karşılaştı. Bu yıl Wimbledon ve ABD Açık'ta son 4 tenisçi arasına kalan Belaruslu Sabalenka, 2020 Fransa Açık şampiyonu Polonyalı rakibi karşısında 2-6, 6-2 ve 7-5 sona eren setlerle 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.
Turnuvanın beşinci gününde Teotihuacan Grubu'nda Barbora Krejcikova-Karolina Pliskova ve Garbine Muguruza-Anett Kontaveit maçları yapılacak.
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