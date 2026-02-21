Aston Villa, 1 puanı Tammy Abraham ile kurtardı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 20:19:00
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Aston Villa, konuk ettiği Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Aston Villa'da Tammy Abraham, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Aston Villa, Leeds United'ı konuk etti. 

Villa Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Leeds United'ın golünü, 31. dakikada Anton Stach kaydetti. İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Devre arasında Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, 75'nci dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncu maçın 88'nci dakikasında takımının eşitlik golünü attı. . Bu golle birlikte Abraham, Premier Lig'deki ilk golünü attı. 

Mücadelede başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 51, Leeds United ise 31 puana ulaştı. 

Ligde bir sonraki hafta Aston Villa, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Leeds United ise Manchester City'yi konuk edecek.

