Tammy Abraham'ın golü VAR'a takıldı: Aston Villa 10 kişi kalan rakibine kaybetti

1.02.2026 19:43:00
Aston Villa sahasında konuk ettiği 10 kişi kalan Brentford'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham'ın maçta bulduğu gol VAR'a takıldı.

İngiltere Premier League'in 24. haftasında Aston Villa, sahasında 10 kişi kalan Brentford'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın tek golü 45+2'de Dango Ouattara'dan gelirken, konuk ekipte Kevin Schade 42. dakikada kırmızı kart görünce Brentford kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti.

ABRAHAM'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Öte yandan Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, maça ilk 11'de başlarken, 49. dakikada ağlara gönderdiği top VAR'ın devreye girmesiyle gol değeri kazanmadı.

Bu sonuçla 46 puanda kalan Aston Villa 3. sırada yer aldı. Brentford ise 36 puana yükseldi.

