Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aston Villa, Newcastle United'ı kendi evinde yıktı!

Aston Villa, Newcastle United'ı kendi evinde yıktı!

25.01.2026 20:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Aston Villa, Newcastle United'ı kendi evinde yıktı!

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Newcastle United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 2-0'lık skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Emi Buendia ve 88. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

İKİ MAÇTIR KAZANAMIYOR

İki hafta aradan sonra ligde kazanan Aston Villa, puanını 46'ya yükseltti. İki maçtır kazanamayan Newcastle ise 33 puanda kaldı.

Aston Villa, gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Newcastle ise Liverpool deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #premier lig #Aston Villa #Newcastle United

İlgili Haberler

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne geçit vermedi!
Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne geçit vermedi! Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'dan ilk açıklama!
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'dan ilk açıklama! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Girona'dan kiraladığı 22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Yaser Asprilla, transferi hakkında görüşlerini aktardı.
Juventus'tan Youssef En-Nesyri yanıtı: Transfer için net açıklama!
Juventus'tan Youssef En-Nesyri yanıtı: Transfer için net açıklama! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Fenerbahçe forması giyen Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'nin transferi hakkında konuştu.