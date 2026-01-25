Aston Villa, Newcastle United'ı kendi evinde yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Newcastle United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 2-0'lık skorla kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Emi Buendia ve 88. dakikada Ollie Watkins kaydetti.
İKİ MAÇTIR KAZANAMIYOR
İki hafta aradan sonra ligde kazanan Aston Villa, puanını 46'ya yükseltti. İki maçtır kazanamayan Newcastle ise 33 puanda kaldı.
Aston Villa, gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Newcastle ise Liverpool deplasmanına gidecek.