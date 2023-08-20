Aston Villa 3 puana 4 golle ulaştı

Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kiralayan Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 18:37
Aston Villa 3 puana 4 golle ulaştı
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İngiltere Premier Lig 2. hafta karşılaşmasında Aston Villa, Villa Park'da Everton'ı ağırladı. Aston Villa, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada John McGinn, 24. dakikada penaltıdan Douglas Luiz, 51. dakikada Leon Bailey ve 75. dakikada Jhon Duran kaydetti.

EVERTON'IN PUAN HASRETİ DEVAM ETTİ

Aston Villa bu galibiyetle beraber Premier Lig'de ilk puanlarını alırken Everton 2 maç sonucunda puan alamadı.

Aston Villa'nın yeni transfer Nicolo Zaniolo kadroda yer almadı.

Aston Villa bir sonraki karşılaşmada Burnley deplasmanına giderken, Everton sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.


Aston Villa everton İngiltere Premier Lig Nicolo Zaniolo

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