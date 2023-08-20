Aston Villa 3 puana 4 golle ulaştı
Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kiralayan Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 4-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 2. hafta karşılaşmasında Aston Villa, Villa Park'da Everton'ı ağırladı. Aston Villa, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada John McGinn, 24. dakikada penaltıdan Douglas Luiz, 51. dakikada Leon Bailey ve 75. dakikada Jhon Duran kaydetti.
EVERTON'IN PUAN HASRETİ DEVAM ETTİ
Aston Villa bu galibiyetle beraber Premier Lig'de ilk puanlarını alırken Everton 2 maç sonucunda puan alamadı.
Aston Villa'nın yeni transfer Nicolo Zaniolo kadroda yer almadı.
Aston Villa bir sonraki karşılaşmada Burnley deplasmanına giderken, Everton sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- 'Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu'
- İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme!
- Avukat Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama
- Gökçek, Mengü'ye 'cevap' verdi
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
- 'Enflasyonda domino etkisi yapacak'
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Merkez'den KKM payına sınırlama