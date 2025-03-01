Aston Villa, Asensio'nun golleriyle turladı!

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Aston Villa, konuk ettiği Cardiff'i 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Aston Villa, Asensio'nun golleriyle turladı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:16

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Aston Villa, Cardiff'i konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 68 ve 80. dakikalarda Marco Asensio kaydetti.

Bu sonucun ardından tur atlayan taraf Aston Villa oldu. Cardiff ise kupaya veda etti.


Etiketler: #Aston Villa #Marco Asensio #Cardiff City
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