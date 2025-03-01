Aston Villa, Asensio'nun golleriyle turladı!

Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:16

Güncelleme: 01.03.2025 - 10:16

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Aston Villa, Cardiff'i konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 68 ve 80. dakikalarda Marco Asensio kaydetti.

Bu sonucun ardından tur atlayan taraf Aston Villa oldu. Cardiff ise kupaya veda etti.