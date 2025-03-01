Aston Villa, Asensio'nun golleriyle turladı!
İngiltere FA Cup 5. tur maçında Aston Villa, konuk ettiği Cardiff'i 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
İngiltere FA Cup 5. tur maçında Aston Villa, Cardiff'i konuk etti.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 68 ve 80. dakikalarda Marco Asensio kaydetti.
Bu sonucun ardından tur atlayan taraf Aston Villa oldu. Cardiff ise kupaya veda etti.
Etiketler: #Aston Villa #Marco Asensio #Cardiff City
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