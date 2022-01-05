Aston Villa, Coutinho transferinde sona yaklaştı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 18:59

Aston Villa, Barcelona'da bekleneni veremeyen Philip Coutinho transferinde sona yaklaştı.

İngiliz basınına göre, Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncunun kiralanması için Barcelona ile son detayları görüştüğü kaydedildi.

Haberde Liverpool'dan eski takım arkadaşı ve şuan Aston Villa'nın çalıştırıcısı olan Steven Gerard'ın da transferi istediği ifade edildi.

Coutinho, daha önce 2013'ten 2018 yılına kadar Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giymişti.

Brezilyalı oyuncu Barcelona formasıyla çıktığı 15 maçta, 2 gol atma başarısı gösterdi.