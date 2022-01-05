Aston Villa, Coutinho transferinde sona yaklaştı
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Barcelona'da yeterince süre alamayan Philip Coutinho'yu kiralamak için görüşmelerde sona yaklaştığı öne sürüldü.
Aston Villa, Barcelona'da bekleneni veremeyen Philip Coutinho transferinde sona yaklaştı.
İngiliz basınına göre, Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncunun kiralanması için Barcelona ile son detayları görüştüğü kaydedildi.
Haberde Liverpool'dan eski takım arkadaşı ve şuan Aston Villa'nın çalıştırıcısı olan Steven Gerard'ın da transferi istediği ifade edildi.
Coutinho, daha önce 2013'ten 2018 yılına kadar Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giymişti.
Brezilyalı oyuncu Barcelona formasıyla çıktığı 15 maçta, 2 gol atma başarısı gösterdi.
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