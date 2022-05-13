Aston Villa, Coutinho'nun bonservisini aldı

13 Mayıs 2022 Cuma, 00:00

Aston Villa, Philippe Coutinho'yu bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

20 MİLYON EURO

Aston Villa'nın ardından Barcelona da transfere dair bir bilgilendirme paylaştı. Katalan devinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun transferinin 20 milyon Euro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi. Barcelona, ayrıca Brezilyalı futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay sahibi olduğunu duyurdu.

Philippe Coutinho, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 16 maçta 4 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.