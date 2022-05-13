Aston Villa, Coutinho'nun bonservisini aldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, İspanyol kulüp Barcelona'dan Philippe Coutinho'nun bonservisinin alındığını ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Aston Villa, Philippe Coutinho'yu bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı.
İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
20 MİLYON EURO
Aston Villa'nın ardından Barcelona da transfere dair bir bilgilendirme paylaştı. Katalan devinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun transferinin 20 milyon Euro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi. Barcelona, ayrıca Brezilyalı futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay sahibi olduğunu duyurdu.
Philippe Coutinho, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 16 maçta 4 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.
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