Aston Villa, penaltılarla Lille'i eledi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Aston Villa, penaltı atışları sonucunda Lille'i eledi ve yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 01:02
Aston Villa, penaltılarla Lille'i eledi
Abone Ol google-news

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Lille ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-1 Lille üstünlüğüyle biten ve penaltı atışlarına taşınan mücadelede kazanan Aston Villa oldu.

Lille'e turu getiren golleri 15. dakikada Yusuf Yazıcı ve 67. dakikada  Benjamin Andre kaydetti. Aston Villa, 87'de Jhon Duran'ın attığı golle maçı uzatmalara taşıdı.

30 dakikalık uzatma bölümü golsüz geçildi. 

Penaltı atışlarında 2 kurtarış yapan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Aston Villa'yı yarı finale taşıdı.

Aston Villa, yarı finalde Olympiakos ile eşleşti.

YUSUF YAZICI, LILLE TARİHİNE GEÇTİ

Yusuf Yazıcı, 12 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu. 

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Lille'de 86 dakika süre aldı.


Aston Villa haberleri UEFA Konferans Ligi haberleri lille haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gelirlerini beyan etmeyenler için son imkan... İşte 5 soruda kira beyannamesinde 'pişmanlık' uygulaması

Gelirlerini beyan etmeyenler için son imkan... İşte 5 soruda kira beyannamesinde 'pişmanlık' uygulaması
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
20 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 20 Nisan Cumartesi burç yorumları

20 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 20 Nisan Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!

Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Kulüpler Birliği, Büyükekşi ile masaya oturuyor: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor katılmıyor...

Kulüpler Birliği, Büyükekşi ile masaya oturuyor: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor katılmıyor...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu