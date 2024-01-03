Atalanta 3 golle üst tur biletini kaptı
İtalya Kupası son 16 turu maçında Atalanta, Sassuolo'yu 3-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.
İtalya Kupası son 16 turu maçında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 3-1 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 63. dakikalarda Charles De Ketelaere, 71. dakikada Aleksey Miranchuk kaydetti. Sassuolo'nun tek golü 90+5'te Daniel Boloca'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
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